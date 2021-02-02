Бишкек, , 20:49 — REGNUM Военная прокуратура Киргизии задержала бывшего директора госагентства связи Чынгыза Бекташева по подозрению в причинении государству материального ущерба на несколько сотен миллионов рублей. Об этом сообщили в генпрокуратуре.

Арест U.S. Department of Defense

По данным следствия, в декабре 2016 года Бекташев вступил в сговор с высокопоставленными чиновниками и руководством местной сотовой компании «Beeline», выдал мобильному оператору лицензию на использование радиочастот по заниженной стоимости — за 1 000 сомов (890 рублей).

Отмечается, что при этом в тот же период госагентство продало аналогичную лицензию за 298 млн 803 тысячи сомов (266 млн 52 тысячи рублей).

Экс-чиновника водворили в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».