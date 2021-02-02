Рим, , 20:45 — REGNUM Фракцию популистского «Движения 5 звезд» в парламенте Италии во вторник, 2 февраля, покинул еще один депутат — Эмилио Карелли.

Он заявил, что «Движение» в последнее время «потеряло свою душу», а недавний «грустный спектакль со скупкой депутатов» в попытке сохраниться у власти расставил все точки над i.

Исход депутатов из фракций «Движения» (которое выиграло выборы в 2018 году под лозунгом борьбы с истеблишментом) начался в 2019 году, когда партия ради сохранения у власти вступило в союз с главным представителем истеблишмента — леволиберальной Демократической партией.

Как сообщалось ранее, правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Предполагается, что состав коалиции не изменится: в нее помимо леволибералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» вновь войдет партия Ренци, представители которой заявили о готовности продолжать работу при определенных условиях.

В настоящее время переговоры «союзников» продолжаются. Одновременно рассматриваются и другие варианты — от назначения другого премьер-министра (чаще всего упоминается экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги) до формирования «широкого» правительства с привлечением в коалицию партии Сильвио Берлускони.