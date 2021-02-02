Париж, , 20:40 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке посетил школу в Париже, чтобы привить детям любовь к спорту, передает BFM TV.

Политик в течение 30 минут делал зарядку вместе с учащимися. Видео с министром, «танцующим» рядом со школьниками, быстро распространилось в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что во Франции фармацевты смогут осуществлять вакцинацию пациентов от COVID-19 вакциной AstraZeneсa.