Москва, , 20:13 — REGNUM Украина упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, прежде всего — Минские соглашения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 2 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Швеции Анн Линде.

Комментируя переговоры с Линде, Лавров отметил, что обсуждал со шведским коллегой ситуацию на Украине. Москва и Стокгольм сошлись на необходимости «полного и последовательного выполнения» Минских соглашений.

Лавров «Считаем (и мы сегодня сказали об этом нашим коллегам), что любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны».

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что действующее председательство в ОБСЕ (Швеция) «поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе и обеспечит беспристрастность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, проходят переговоры подгруппы по безопасности и экономическим вопросам Контактной группы. Ранее завершились встречи в политической и гуманитарной подгруппах.

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