Москва, 2 февраля 2021, 20:13 — REGNUM Украина упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, прежде всего — Минские соглашения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 2 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Швеции Анн Линде.
Комментируя переговоры с Линде, Лавров отметил, что обсуждал со шведским коллегой ситуацию на Украине. Москва и Стокгольм сошлись на необходимости «полного и последовательного выполнения» Минских соглашений.
Глава МИД РФ выразил надежду на то, что действующее председательство в ОБСЕ (Швеция) «поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе и обеспечит беспристрастность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, проходят переговоры подгруппы по безопасности и экономическим вопросам Контактной группы. Ранее завершились встречи в политической и гуманитарной подгруппах.
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