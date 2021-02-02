Москва, 2 февраля 2021, 20:56 — REGNUM Здание Мосгорсуда, где идёт заседание по делу Алексея Навального, оцеплено, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники полиции на Богородском валу
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Первые задержания в 10 утра около метро «Преображенская площадь»
© ИА REGNUM
Пост ДПС на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Заграждения ОМОНа на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Конный пост полиции напротив Московского городского суда
© ИА REGNUM
На Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Пресс-зона напротив Богородского суда
© ИА REGNUM
Полицейский пункт напротив Богородского суда
© ИА REGNUM
Скопление людей рядом с Мосгорсудом
© ИА REGNUM
Скопление людей на Краснобогатырской улице рядом с Мосгорсудом
© ИА REGNUM
ОМОН
© ИА REGNUM
Полицейские посты у метро «Преображенская площадь»
© ИА REGNUM

В Москве полиция оцепила здание Мосгорсуда, а также улицы Краснобогатырскую и Богородский вал. В районе Преображенской площади и Краснобогатырской улицы, где находится здание суда, были выставлены многочисленные полицейские посты.

Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Сотрудник полиции обыскивает задержанного
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Полицейские посты у метро «Преображенская площадь»
© ИА REGNUM
Задержания на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Пассажиры не могут уехать из-за отмены транспортных рейсов
© ИА REGNUM
Пост полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Пост полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Конный пост полиции в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Полицейские автобусы в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Пост полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Сотрудники прессы на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
На Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM

Полицейский укреплённый пункт расположился и в Богородском сквере, который находится напротив здания суда. Эти меры были обусловлены возможным скоплением митингующих.

Сотрудники полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Вид на Краснобогатырскую улицу и здание Богородского суда
© ИА REGNUM
Здание Московского городского суда
© ИА REGNUM
Здание Московского городского суда
© ИА REGNUM
Оцепление на улице Богородский вал
© ИА REGNUM
Полицейская колонна на улице Богородский вал
© ИА REGNUM
Сотрудники прессы ведут сьемку из-за стены
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции с электрошокерами на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудник полиции с противогазом на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудник ДПС регулирует движение на Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудники полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Оцепление полиции на Богородском валу
© ИА REGNUM
Полицейское оцепление рядом со зданием Мосгорсуда
© ИА REGNUM
На Богородском валу
© ИА REGNUM
Сотрудник прессы напротив здания Мосгорсуда
© ИА REGNUM
Репортер немецкой новостной службы Die Welt
© ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Симоновском районном суде сегодня, 2 февраля, идёт заседание по делу Навального. Заседание выездное, проходит в здании Мосгорсуда. Открыть слушания планировалось в 10:00 мск, но в итоге свою работу суд начал около 11 утра.

Акция напротив здания Мосгорсуда
© ИА REGNUM
Задержание участницы акции
© ИА REGNUM
Задержание участницы акции
© ИА REGNUM
Задержание участницы акции
© ИА REGNUM
Полицейские на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Полицейский пункт на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM
Полицейский пункт на Краснобогатырской улице
© ИА REGNUM

Прокурор попросила суд отправить Навального на три с половиной года в колонию общего режима. Суд удовлетворил эту просьбу.

Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Конная полиция в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Полицейский пункт у Богородского сквера
© ИА REGNUM
Противник Навального с плакатом в Богородском сквере
© ИА REGNUM
Полицейские патрулируют близлежащие дворы
© ИА REGNUM
Полицейские патрулируют близлежащие дворы
© ИА REGNUM
Полицейское усиление рядом с метро «Преображенская площадь» около часа дня
© ИА REGNUM
Полицейская колонна у метро «Преображенская площадь»
© ИА REGNUM

Напомним, протестные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, в том числе в Москве. Они были напрямую связаны с Навальным, призывавшим к незаконным протестам.

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