Москва, , 20:56 — REGNUM Здание Мосгорсуда, где идёт заседание по делу Алексея Навального, оцеплено, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники полиции на Богородском валу © ИА REGNUM

В Москве полиция оцепила здание Мосгорсуда, а также улицы Краснобогатырскую и Богородский вал. В районе Преображенской площади и Краснобогатырской улицы, где находится здание суда, были выставлены многочисленные полицейские посты.

Полицейский укреплённый пункт расположился и в Богородском сквере, который находится напротив здания суда. Эти меры были обусловлены возможным скоплением митингующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Симоновском районном суде сегодня, 2 февраля, идёт заседание по делу Навального. Заседание выездное, проходит в здании Мосгорсуда. Открыть слушания планировалось в 10:00 мск, но в итоге свою работу суд начал около 11 утра.

Прокурор попросила суд отправить Навального на три с половиной года в колонию общего режима. Суд удовлетворил эту просьбу.

Напомним, протестные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, в том числе в Москве. Они были напрямую связаны с Навальным, призывавшим к незаконным протестам.

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