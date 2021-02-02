Париж, , 20:15 — REGNUM Вакцина от COVID-19 AstraZeneka не рекомендуется к использованию пожилыми людьми старше 65 лет. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщило Высшее управление здравоохранением Франции в своем коммюнике.

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Несмотря на то что регулятор разрешил использование вакцины на территории страны, он также обратил внимание на то, что эффективность медицинского препарата для пожилых людей пока не достаточно доказана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что во Франции фармацевты смогут осуществлять вакцинацию пациентов от COVID-19 вакциной AstraZeneka.

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