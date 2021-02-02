Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM В Ленинградской области полностью отменены все коронавирусные ограничения в районах так называемой «зелёной» зоны, а в «желтой» и «красной» зонах, где ситуация не столь благополучна, введены существенные послабления для работы предприятий общественного питания, музеев, кинотеатров и спортивных центров.

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Соответствующие изменения в постановление областного правительства об ограничениях внесены губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступили в силу со 2 февраля 2020 года.

Этим же документом в «красную» зону переведён Подпорожский район, в «жёлтую» — Тосненский, Бокситогорский и Лодейнопольский районы, в «зелёную» — Волосовский район.

Предприятия общепита в «красной» зоне могут работать без ограничений по заполняемости, но при условии расстояния между столами не менее 1,5 метров, а с 23:00 до 06:00 часов рестораны и кафе могут работать только навынос или с доставкой заказов. В «желтой» зоне снято ограничение по заполняемости зала и времени работы, но необходимо соблюдение дистанции между столами, в «зеленой» — без ограничений.

Развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и дискотеки, отныне работают так: в «красной» зоне их деятельность разрешена только с 6 до 23 часов, в «желтой» и «зеленой» зонах — без ограничений, но во всех районах применении масок или респираторов обязательно.

В торговых центрах и торговых комплексах «красной» зоны отменены ограничения по площади торгового зала, однако количество посетителей не может быть больше одного человека на 8 кв. метров.

В «красной» зоне сохранено ограничение 50% заполняемости зала и ношение масок при работе кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры. В районах «желтой» зоны лимит заполняемости зала составляет 75% и обязательно использовании масок. В «зеленой» зоне ограничения по численности сняты, но зрители и сотрудники должны быть в масках.

Для музее в в «красной» зоне действуют следующие условия: экскурсии на открытом воздухе можно проводить для групп до 25 человек, а в помещениях — исходя из расчёта 1 человек на 4 кв. м площади. В «желтой» зоне ограничение по количеству человек в экскурсионной группе на открытом воздухе сняты, а в помещениях одновременно может находиться не более 1 посетителя на 4 кв. м. В «зеленой» зоне музеи могут работать без каких-либо ограничений, но при обязательном использовании масок.

В «красной» зоне по-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия. В «желтой» зоне мероприятия на открытом воздухе разрешены при участии в них не более 300 человек с соблюдением дистанции и использованием масок, в помещениях — при заполняемости не более 75% зала, но не более одного человека на 4 кв. метра. В «зеленой» зоне любые массовые мероприятия разрешены с использованием масок.

При регистрации брака в районах «красной» зоны количество гостей увеличено с 10 до 25 человек, в «желтой» и «зеленой» зонах ограничение по количеству человек снято.

Салоны красоты и парикмахерские в районах «желтой» зоны могут работать при условии заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и соблюдении дистанции между посетителями 1,5 метра.

В районах «желтой» и «зеленой» зон посещать МФЦ и Центры занятости населения можно без предварительной записи.

Также внесены изменения в работу организаций дополнительного образования, спортивных и экскурсионных организаций.

Кроме того, во всех зонах разрешены обязательные медосмотры отдельных профессиональных групп, профосмотры несовершеннолетних, а также диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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