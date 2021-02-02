Луганск, , 19:26 — REGNUM Поставка наркотиков осуществляется в зону так называемой операции объединённых сил (ООС) при содействии офицеров ВСУ, сообщает 2 февраля ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в ВСУ был задержан по подозрению в организации контрабанды наркотиков командир 2-го батальона 92-й бригады подполковник Автомеенко.

Выяснилось, что этот украинский офицер, находясь «в сговоре с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины», периодически приглашал в район ответственности батальона «волонтёрские организации, которые привозили наркотические вещества в подразделения 92-й бригады».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в ВСУ был задержан за торговлю наркотиками военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевик ВСУ попался на торговле наркотиками