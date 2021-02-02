Москва, , 19:16 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оперативном изъятии контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции медицинской промышленности за счет нарушителей, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Законопроект устанавливает обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий.

Прописывается обязанность владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это установлено частью 20 статьи 38 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но и с их изъятием из обращения.

Прописывается право уполномоченного органа принимать решения об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращаться в суд с исками о принудительном исполнении таких решений.

Одновременно законопроект устанавливает полномочия правительства РФ по определению порядка изъятия Росздравнадзором фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий, не являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам или по делам об административных правонарушениях.