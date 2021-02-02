Донецк, , 19:01 — REGNUM Об интенсивном обстреле ВСУ вечером 2 февраля района посёлка Еленовка в ДНР сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Еленовку украинские боевики обстреляли в 17:00 мск из села Славное (Украина). В направлении населённого пункта ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, кроме того, они произвели 15 выстрелов из вооружения боевой машины пехоты (БМП-1).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром ВСУ обстреляли из гранатомётов район села Сосновское в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли окрестности села Сосновское в ДНР из гранатомётов