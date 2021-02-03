Пекин, , 08:36 — REGNUM Выступление китайского лидера Си Цзиньпина на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе привлекло внимание не только из-за особых успехов Китая, продемонстрированных на фоне поразившего всемирную экономику коронакризиса. Какие выводы о грядущей стратегии Китая можно сделать из заявлений Си Цзиньпина, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вторая волна» эпидемии, поразившая остальные страны мира, практически не затронула Китай, — он сумел, к тому же, раньше других справиться и с первой атакой коронавируса. Так что рост китайской экономики, в то время как все остальные подсчитывают убытки, с учетом китайской победы над эпидемией выглядит вполне заслуженным. Тем острее стоит задача по сдерживанию Китая как у США, так и их единомышленников из числа развитых стран Запада.

До сих пор основным инструментом сдерживания развивающихся экономик Запад предполагал сделать концепцию «зеленой энергетики» и контроль через технологически управляемую Западом цифровизацию. Но выступление Си Цзиньпина не оставляет сомнений в том, что идти на поводу у антикитайских планов Китай не намерен. Ни цифровизация, ни экологизм не стали основными темами выступления китайского лидера, будучи упомянуты им лишь вскользь. А что же с его точки зрения является основным? Читайте статью Владимира Павленко «Си Цзиньпин ставит крест на планах «великой перезагрузки»?».