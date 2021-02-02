Подгорица, , 19:08 — REGNUM Россия и Черногория должны укреплять отношения, особенно важно углублять экономические и культурные связи между двумя странами, заявили 1 февраля вице-председатель Народно-демократической партии и глава черногорской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Майя Вукичевич и посол РФ в Черногории Владислав Масленников, сообщают Vijesti.

На встрече обсуждались текущие политические события, а также отношения между Черногорией и Россией.

Депутат Вукичевич от своего имени выразила сожаление, что Черногория входит в число стран — кандидатов в Евросоюз, которые присоединились к санкциям против России, поскольку Москва является важным экономическим партнером Подгорицы. Она отметила, что такое решение идет только в ущерб черногорской экономике.

Вукичевич добавила, что решение о продлении санкций в отношении России, безусловно, не является отражением ожиданий избирателей, которые на выборах отдали голоса за коалицию «За будущее Республики Черногория».

Напомним, на минувших выборах в Черногории наибольшую поддержку среди коалиций, которые формируют правительство в Черногории, получила коалиция «За будущее Республики Черногория».

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