Москва, , 06:14 — REGNUM Просьба белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской не допустить ее посадки в белорусскую тюрьму выглядят странно, ведь она еще за рубежом, не так ли? Но пример российского блогера Навального показывает, что просьба Тихановской не отправлять ее без надежных гарантий выглядит логичной. А вот кто может ей гарантировать неприкосновенность от самого Александра Лукашенко и почему вопрос возник именно сейчас, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Понятно, что если Тихановская запросила гарантий, значит что-то подсказывает ей, что момент отправки в Белоруссию неумолимо приближается, ведь хозяевам так нужна «четкая картинка» зверств, которые над бедной Тихановской учинит белорусский тиран. Что же касается гарантий, то Евросоюз и США могут наобещать много всего хорошего, но вряд ли их обещания возымеют сильное действие после посадки самолета с Тихановской на территории, подвластной бессменному президенту Лукашенко.

Тем не менее, похоже, по мысли протестных сценаристов, находящихся далеко за пределами Белоруссии и России, Тихановская может прекрасно «срифмоваться» с уже задержанным российским блогером Алексеем Навальным, тем самым усилив протест и тут и там. Кумулятивный эффект в протесте это такое логичное и красивое решение, будь это так в действительности, не правда ли? Читайте статью Александра Халдея «Почему Тихановскую хотят объединить с Навальным».