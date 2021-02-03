Москва, 3 февраля 2021, 05:16 — REGNUM Глобалисты, победив на президентских выборах в США переходят к действиям по установлению собственного порядка повсюду, где это у них должно по их соображениям получится. Несомненно, что и «спонтанный протест» сторонников блогера Алексея Навального был срежессирован теми же силами. О том, почему разрушение российского государства посредством бунта было бы самым желательным сценарием для глобалистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Протестующие подростки
Протестующие подростки
(с) ИА Красная Весна

Всякое промедление, которое случается у США на пути к «вечному» удержанию глобального лидерства, неизбежно приводит к тому, что устоявшие до сих пор державы начинают усиливать свое влияние, как это сделала Россия на Ближнем Востоке. Это, конечно же, в глазах тех, кто стремится к единоличному господству Запада, дело совершенно недопустимое, так же как и усиление Китая, с которым Западу необходимо быстро и решительно разобраться не позднее 30-х годов этого века.

Но сделать это совершенно невозможно, не решив перед этим судьбу России в самую для России гибельную сторону. Военным путем такая задача недостижима, но ставка и делается не на нее, а на технологию взрыва изнутри, посредством раскачки гражданского протеста. Может ли Навальный выполнить роль «бикфордова шнура» к бомбе, которая взорвет Россию и есть ли сама эта бомба? Читайте статью Александра Запольскиса «Цель, механизм и причина «бунта навальных».