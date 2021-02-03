Москва, , 02:14 — REGNUM Пример с островами Сэнкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао, показывает, как США представляют себе защиту японских интересов с помощью американской военной силы. В чем отличие ситуаций с архипелагом Сэнкаку и российскими Курилами, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце XIX века Япония захватила необитаемый архипелаг Сенкаку в ходе войны с тогда еще императорским Китаем, а после Второй мировой войны США передали архипелаг во владение Японии. Китай с этим не согласился, поэтому японо-американские действия по защите Сэнкаку вызывают в Пекине понятное неприятие. А вот «защиту северных территорий», т. е. российских Курил, США Японии не обещали и распространять на них свою военную поддержку Токио не намерены.

Причина в изложении американских военных проста — на Курилы не распространяется фактическая, а не провозглашенная, японская власть. Читайте статью Анатолия Кошкина «Дядя Сэм оставлять «непотопляемый авианосец» — Японию — не намерен».