Минск, , 18:18 — REGNUM Член президиума оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Мария Колесникова, пребывающая в СИЗО после провала попытки спецслужб насильственно выдворить её за границу, не добилась от МВД республики возбуждения уголовного дела по факту её похищения и угроз убийством. Об этом 2 февраля проинформировал телеграм-канал избирательного штаба не зарегистрированного экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Мария Колесникова (сс) Сильные Новости GomelTube

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Колесникова входила в избирательный штаб Бабарико и после ареста своего шефа приняла участие в работе объединённого штаба жён политзаключённых под руководством зарегистрированного кандидата в президента Светланы Тихановской. В сентябре формально неустановленные лица задержали Колесникову неподалёку от президентской администрации и ночью попытались насильственно выдворить на Украину через формально закрытую границу. Колесникова тогда заявила, что её похищали и незаконно лишали свободы, а также угрожали убийством (ст. 182, 183 и 186 УК РБ) сотрудники КГБ и ГУБОПиК МВД Белоруссии.

«Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Белоруссии. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении сторонников Бабарико.

Колесникова получила «отказное» на своё заявление ещё 27 января. Она намерена обжаловать решение милиционеров в Генпрокуратуре и суде. Сейчас Колесникова проходит по уголовному «делу Координационного совета», её предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК РБ («Причинение вреда национальной безопасности Белоруссии»).

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