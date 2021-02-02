Москва, , 18:13 — REGNUM Уголовное дело по факту ранения украинскими боевиками мирного жителя посёлка Александровка (Петровский район, Донецк) возбуждено Следственным комитетом России, сообщили 2 февраля в пресс-службе ведомства.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Москва продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР и фиксировать доказательства совершённых ВСУ преступлений.

Следствие располагает данными, что ВСУ целенаправленно обстреляли из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры ДНР, не являющиеся военными целями. Обстрелу подверглись объекты на улице Горького в Александровке.

Петренко «В результате 41-летний мирный житель получил ранение. Как полагает следствие, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте».

Москва отмечает, что ВСУ таким образом нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему. Также они нарушили Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

В связи с этим СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ о применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России. Петренко добавила, что преступления такого рода не имеют срока давности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Александровки 1978 г. р. был ранен в результате обстрела ВСУ в верхнюю треть левого бедра. Его госпитализировали в травматологическое отделение Центральной городской больницы № 14.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ 6 раз обстреляли ДНР: ранен мирный житель, повреждены три дома — СЦКК