Нумеа, Франция, , 18:13 — REGNUM Правительство заморской территории Франции Новая Каледония вынуждено уйти в отставку. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Le Figaro.

Новая Каледония. Космический снимок NASA

Как уточняют журналисты, после того, как члены правительства, выступающие за независимость Новой Каледонии от Франции, подали в отставку, коалиционное правительство заморской территории тоже вынуждено прервать деятельность.

Члены партии Канакский социалистический фронт национального освобождения, которые являются пятью из одиннадцати представителей правительства Новой Каледонии, подали заявление об отставке председателю высшего исполнительного органа власти Пьер-Шанелю Тутугоро, что влечет за собой падение коалиционного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября референдум о выходе заморской территории Новая Каледония из состава Франции завершился победой противников независимости, набравших 53,26% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции