Киев, , 17:54 — REGNUM Депутаты Верховной рады критически относятся к тому, что кандидатура экс исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко может быть вынесена на голосование в парламент для утверждения на посту первого вице-премьера в третий раз.

Сильвио Берлускони European People's Party

Об этом в эфире украинского телевидения заявил сегодня, 2 февраля, депутат Илья Кива.

Депутат образно заявил, что власти «толкают мертвую лошадь, которою давно уже нужно было отправить на мясокомбинат, и все никак не могут усадить ее на стул».

«Конечно, назначение Витренко — это ещё одна схема, которая позволит им обогащаться, и это все они делают в интересах третьих лиц, олигархического строя, западных своих партнёров, которым пообещали», — отметил он.

Депутат выразил сожаление, что власти Украины не оказались так настойчивы в деле снижения тарифов — «вот за это я бы сказал им спасибо».

ИА REGNUM напоминает, что накануне спикер парламента Украины Дмитрий Разумков допустил, что Верховной раде могут в третий раз предложить назначить бывшего директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики.

Напомним, что предыдущие голосования 17 декабря и 28 января закончились для Витренко полным провалом — для его утверждения не хватило нескольких десятков голосов. При этом бывший менеджер «Нафтогаза» продолжает оставаться в статусе и. о. министра энергетики, куда его назначило правительство в обход Рады.