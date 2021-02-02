Афины , , 17:40 — REGNUM В Греции сейчас нет ничего, что указывало бы на необходимость введения более жесткой блокировки, заявил пресс-секретарь правительства Христос Тарантилис на телеканале SKAI 2 февраля.

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Основываясь на данных о пандемии, доступных на время заявления, Тарантилис отметил, что речь идет про динамическое явление, «а это означает, что мы можем иметь серьезные изменения в эпидемиологических данных на ежедневной основе, и поэтому мы должны быть осторожны».

Тарантилис заявил, что нет никакого приоритета в отношении того, какие секторы экономики следует открывать или закрывать, и что правительство действует в соответствии с рекомендациями научного комитета. «Наш приоритет — общественное здоровье», — подчеркнул он.

Говоря о давлении, оказываемом на национальную систему здравоохранения, он сказал, что оно еще не очень велико, но, безусловно, играет определенную роль в принятии решений.