Бишкек, , 17:10 — REGNUM Парламент Киргизии будет принимать проект новой конституции Киргизии без назначения общественного обсуждения. Об этом сообщил один из авторов проекта Основного закона, депутат Акылбек Жапаров, пишет «Kaktus.media».

Конституция Киргизии President.kg

»Конституционное совещание и было общественным обсуждением. То есть тот вариант, который утвердили на конституционном совещании, изменению не подлежит», — заявил политик.

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По словам председателя конституционного совещания Бекбосуна Борубашева, журналистам документ для ознакомления не предоставляли потому, что у них нет такого права.

«В указе написано, что мы должны доработать проект конституции. О том, можем ли мы распространять или обнародовать обсуждаемый проект, ничего не написано», — подчеркнул он.

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