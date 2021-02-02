Ново-Огарево, Московская область, , 17:02 — REGNUM Информационные платформы — это прежде всего бизнес, и никогда не стоит об этом забывать. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин поздравляет финалистов конкурса «Учитель года» — трансляция»

«Платформы — это прежде всего бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Что такое бизнес? Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой», — заявил Путин.

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб для категорий людей, на которые он направлен. Зачастую современные эти платформы информационные всё больше и больше начинают управлять сознанием: просто изучают своего, условно говоря, клиента, и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», — пояснил он.

Президент отметил, что это «очень тонкая вещь».

«Мы должны как-то реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова. А то, что должно быть сделано это на основе национального отечественного программного продукта, — это точно совершенно», — указал Путин.