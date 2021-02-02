Ново-Огарево, Московская область, , 16:47 — REGNUM Российские власти должны более внимательно относиться к поддержке литературы, языков и культуры народов своей страны. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

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"Мы должны больше внимания на сегодняшний день уделять поддержке литературы, культуры и языков народов Российской Федерации», — заявил Путин.

«Вот как бы ни было много проблем в Советском Союзе, но в Советском Союзе этому уделяли больше внимания, чем на сегодня. Я об этом уже неоднократно говорил и хочу обратить внимание своих коллег на это обстоятельство», — подчеркнул он.

Это касается и поддержки национальных языков, подчеркнул президент.

«Это составляет наше общее культурное богатство, то, на что мы опираемся, и чувствуем себя уверенно в силу этого обстоятельства. Как генетически, так и культурно», — отметил Путин.