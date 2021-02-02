Варшава, , 16:44 — REGNUM Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который является членом оппозиционной партии «Гражданская платформа», поддерживающей протесты против ужесточения запрета на аборт, призвал протестующих «проводить протесты, помня о границах, которые нельзя переступать, и соблюдая законы». Об этом 2 февраля передает Dziennik.

«Я всегда призывал все стороны социального конфликта к миру. Понятно, что, когда дело доходит до некоторых действий полиции, у меня волосы на голове дыбом встают, но и к протестующим я хотел бы обратиться с просьбой соблюдать законы. Важно помнить границы, которые нельзя переступать», — заявил он во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 января в Варшаве перед зданием Конституционного суда состоялась очередная акция протеста против ужесточения запрета на проведение абортов. Её участники вели себя агрессивно: запускали фейерверки и облили здание суда красной краской. Кроме того, три активисты прорвались внутрь здания суда через охрану, где были вскоре задержаны.