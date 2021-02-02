Иерусалим, , 17:29 — REGNUM Очень немногие жители Израиля сообщают о побочных эффектах после получения вакцины, обнаружило министерство здравоохранения этой страны. Большинство побочных эффектов были легкими и временными, передает Times of Israel 2 февраля.

Прививка

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Комитет по мониторингу Министерства здравоохранения обнаружил, что только 6 575 из 2 768 200 (0,24%) жителей Израиля, получивших первую дозу вакцины, сообщили о побочных эффектах. Только 3592 из 1 377 827 (0,26%) граждан, получивших вторую дозу, сообщили о побочных эффектах. Частота появления побочных эффектов аналогична частоте у других прививок, регулярно вводимых населению. Большинство людей, которые испытывали побочные эффекты, были молоды или беременны.

В основном сообщалось о боли в месте укола, причем некоторые люди сообщали о покраснении или затруднении движения, и очень немногие сообщали об изменении цвета в мест укола, увеличении лимфатических узлов, воспалении подкожной клетчатки, сыпи, зуде и абсцессах.

Сообщение поступило на фоне заметного снижения темпов прививочной кампании в Израиле.