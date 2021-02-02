Ново-Огарево, Московская область, , 16:39 — REGNUM Россия давно славится своей сильной математической школой. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Президент России Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020» Kremlin.ru

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«Что касается математики, у нас действительно школа замечательная. Мы гордимся нашей математической школой», — заявил Путин.

«Я это много раз говорил в последнее время: в общем-то, математика пронизывает всё в нашей жизни, все сферы нашей деятельности. Просто мы это часто не замечаем», — указал он.

По его словам, чем шире сегодня внедряются современные достижения, тем становится понятнее, что без фундаментальных знаний в области математики дальше двигаться невозможно.

«Искусственный интеллект, всё, что связано с интернетом, в медицине, педагогике — без этого невозможно. Поэтому у нас четыре центра, как вы знаете, создаётся. Они сформированы уже фактически: два в Москве, один в Петербурге, один в Новосибирске», — подчеркнул он.