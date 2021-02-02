Ново-Огарево, Московская область, , 16:32 — REGNUM Правительство России выделит в ближайшие три года почти 225 млрд рублей на выплаты классным руководителям. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

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«Напомню, что только на выплаты классным руководителям — а это только 800 тыс. человек, или 75% от общего числа школьных учителей — в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 млрд рублей», — заявил Путин.

«Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании и становлении молодого поколения граждан России», — указал он.

По его словам, государство продолжит развивать и систему платформ, которые помогают педагогам «оттачивать своё мастерство и перенимать лучший опыт и практики».

«Объединение и распространение таких практик — как раз одна из задач конкурса «Учитель года», — отметил президент.

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