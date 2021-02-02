Брюссель, 2 февраля 2021, 16:29 — REGNUM Военные, захватившие власть в Мьянме, должны освободить задержанных, сообщил 2 февраля журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он считает, что недовольные результатами парламентских выборов 8 ноября 2020 г. должны признать их итоги. Если были какие-то нарушения, их нужно разбирать в рамках закона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, захватившие власть в Мьянме военные задержали первых лиц государства, заменили министров в правительстве. Это произошло потому, что военные не признали итогов минувших парламентских выборов.
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