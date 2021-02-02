Донецк, , 16:05 — REGNUM Обстрел из тяжёлых миномётов окрестности села Сосновское (Новоазовский район, ДНР) осуществили ВСУ, сообщает 2 февраля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел. ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Атака в 14:45 мск велась со стороны села Чермалык (Украина). В направлении ДНР украинские боевики выпустили три мины калибром 120 мм.

Отметим, что обстрел из запрещённого Минскими соглашениями оружия ВСУ осуществили в день переговоров по видеосвязи Контактной группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 1 февраля три раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

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