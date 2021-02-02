Иерусалим, , 17:36 — REGNUM Израильская прививочная кампания замедляется, передает Times of Israel 2 февраля.

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Причины, предположительно, связаны с тем, что поставщикам медицинских услуг становится все труднее убедить людей прийти на вакцинацию. По крайней мере один поставщик был вынужден выбросить просроченные вакцины — партию в 1000 доз — в силу того, что не нашлось достаточно желающих их принять. Вакцина Pfizer, используемая в Израиле, быстро пропадает после извлечения из глубокой заморозки.

По данным министерства здравоохранения, за 1 февраля было вакцинировано 87 000 человек, что мало по сравнению с ежедневным показателем около 150 000 человек, который имел место всего несколько недель назад.

Падение общественного энтузиазма по поводу обильных запасов вакцины происходит по мере того, как многие страны, в том числе и европейские, борются за обеспечение поставок для своего населения.

Как сказала Каланит Кей, которая руководит кампанией вакцинации в Фонде общественного здравоохранения Клалит, «в последние дни мы наблюдаем замедление в темпах вакцинации в числе людей, которые приходят, чтобы получить свою первую дозу».