Киев, , 16:30 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон №3633 об усилении ответственности за нападение на журналистов. Об этом сообщил телеканал 112.ua.

Решение поддержал 341 депутат.

Закон существенно увеличивает штрафы за незаконное изъятие информационных материалов, технических средств и средств связи, которые используют журналисты для профессиональной деятельности.

Также за препятствование выполнения журналистом профессиональных обязанностей положен штраф или ограничение свободы на срок от 6 месяцев до 4 лет.

Максимальное наказание предусмотрено за вышеперечисленные действия, совершённые группой лиц, а также должностным лицом с использованием своего служебного положения. Суд может наложить штраф в размере от 34 тыс. до 51 тыс. гривен или примерно $1,2 — $1,8 тыс., либо ограничить свободу на срок до 5 лет.

Напомним, ранее на Украине задержали одесситку Викторию Даскалицу в рамках дела о «российской агентурной сети» политических Telegram-каналов, критикующих власти Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине задержали женщину по «делу Telegram- каналов»