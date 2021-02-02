Бишкек, 2 февраля 2021, 15:57 — REGNUM Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул республику для посещения Саудовской Аравии. Об этом заявил адвокат Жыргалбек Бабаев, сообщает издание Tengrinews.kz.

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков
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По его словам, Жээнбеков вылетел в Стамбул, откуда планирует отправиться в Саудовскую Аравию. Экс-президент отправился в Мекку для совершения малого хаджа — умры, сказал адвокат. Он добавил, что Жээнбекова пригласил король Саудовской Аравии.

Напомним, 2 февраля киргизские СМИ сообщили, что Сооронбай Жээнбеков вместе с семьей покинул страну. Ранее экс-президента Киргизии вызвали на допрос по делу бывшего заместителя премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.