Бишкек, , 15:57 — REGNUM Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул республику для посещения Саудовской Аравии. Об этом заявил адвокат Жыргалбек Бабаев, сообщает издание Tengrinews.kz.

Сооронбай Жээнбеков President.kg

По его словам, Жээнбеков вылетел в Стамбул, откуда планирует отправиться в Саудовскую Аравию. Экс-президент отправился в Мекку для совершения малого хаджа — умры, сказал адвокат. Он добавил, что Жээнбекова пригласил король Саудовской Аравии.

Напомним, 2 февраля киргизские СМИ сообщили, что Сооронбай Жээнбеков вместе с семьей покинул страну. Ранее экс-президента Киргизии вызвали на допрос по делу бывшего заместителя премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.