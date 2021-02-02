Берлин, , 15:57 — REGNUM Не стоит увязывать реализацию российского проекта «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального. С таким призывом обратился координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф.

Суверенитет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Одно к другому не имеет прямого отношения», — сказал он в интервью радиостанции RBB.

Заатхофф подчеркнул, что важность этого проекта, в том числе, в контексте энергетического поворота ФРГ, отказа от угля и атомной энергии.

Он также призвал подумать о путях сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе.

«Мне важно, чтобы мы создавали долгосрочные каналы связи, — отметил координатор германского правительства. — Что касается долгосрочной перспективы, гораздо важнее, как мы будем сотрудничать с Россией в следующие 10−20 лет».

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«У нас есть ответственность, в том числе по отношению к будущим поколениям, по возможности мирно работать вместе с Россией на основе общих ценностей», — добавил Заатхофф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что Евросоюз должен продолжать вести диалог с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия. По его словам, «стена молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустима», Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с РФ. Он также выразил уверенность, что многие проблемы международного уровня могут быть решены только при непосредственном сотрудничестве с Россией.

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