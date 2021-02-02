Брюссель, , 15:55 — REGNUM Телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой провел 2 февраля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он сообщил об этом 2 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

«Хороший телефонный разговор (провел) с министром иностранных дел (Украины) Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своем предстоящем визите в Россию», — написал в своем сообщении Боррель.

Также глава дипломатии Евросоюза рассказал, что в ходе данного визита он намерен представить «неизменную позицию ЕС по поддержке территориальной целостности Украины» и призвать к «полному выполнению Минских договоренностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с российским блогером Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в СИЗО, не зависит от решения Кремля.