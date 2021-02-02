Иерусалим, , 15:58 — REGNUM Иран не находится «в нескольких неделях» от создания ядерной бомбы, заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц общественному вещателю KAN 2 февраля.

«Если они сделают все, чтобы прорваться, это займет полгода; с точки зрения ядерного оружия, они находятся на расстоянии года или двух», — говорит Штайниц.

Министр также высказал мнение, что выход Дональда Трампа из ядерной сделки ослабил Иран.

Комментарии Штайница появились после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 31 января, что Иран в настоящее время находится на расстоянии нескольких месяцев от того, чтобы произвести достаточно материала для создания ядерного оружия.

И, по его словам, этот срок может быть сокращен до «нескольких недель», если Тегеран и дальше будет нарушать ограничения, согласованные им в рамках ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.