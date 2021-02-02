Элиста, , 15:52 — REGNUM В настоящее время лишь 7,4% жителей Республики Калмыкия обеспечены качественной питьевой водой. Об этом в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Объект был проинспектирован вместе с прибывшим с рабочей поездкой в регион председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы сейчас работаем в рамках национального проекта «Чистая вода». На предусмотренные средства в объеме 640 млн рублей, сможем реализовать шесть мероприятий. Кроме того, в индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии включено проектирование ещё 32 объектов», — отметил глава республики.

В настоящее время совместно с федеральными властями рассматриваются различные варианты использования возможных источников водоснабжения. Полностью решить вопрос предполагается в течение десяти лет.

Напомним, что строительство Ики-Бурульского водопровода протяжённостью 195 км с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод не было завершено из-за неэффективного расходования средств. Объект должен был обеспечить водоснабжением Приютненский и Ики-Бурульского районы Калмыкии, а также стать резервным источником воды для Элисты.

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