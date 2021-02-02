Иерусалим, , 15:48 — REGNUM Нынешний локдаун в Израиле может быть не последним, заявила Шарон Алрой-Прейс, глава службы общественного здравоохранения министерства здравоохранения, в интервью KAN 2 февраля.

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Сейчас в стране идёт третий локдаун. «В ближайшие недели мы узнаем, будет ли четвертая блокировка», — говорит Алрой-Прейс.

По его словам, власти прилагают все усилия, чтобы избежать завоза в страну новых штаммов коронавируса.