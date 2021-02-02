Элиста, , 15:32 — REGNUM Правительство России поможет решить жилищный вопрос жителям дома в Элисте, который пострадал от взрыва 26 февраля 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время поездки в Элисту.

«Мы будем решать вопрос. Сейчас приедем поговорим с жителями», — заявил Мишустин.

«Я надеюсь, что найдем способ. Мы эту ситуацию не оставим», — подчеркнул он.

26 февраля 2020 года в 9-этажном жилом доме №15 во 2-м микрорайоне Элисты произошел взрыв газовоздушной смеси. В настоящее время установлено аварийное состояние строительных конструкций двух подъездов дома — таким образом, непригодными для проживания были признаны 54 квартиры.

Власти Калмыкии приняли решение о строительстве нового многоквартирного жилого дома, однако региону потребовалась дополнительная помощь из федерального бюджета.