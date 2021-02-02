Джакарта, , 15:31 — REGNUM Председатель совета представителей регионов Индонезии Махмуд Матталитти заявил, что правительство уделяет серьезное внимание развитию провинций Папуа и Западное Папуа, сообщает Antara.

Правительство поддерживает развитие Папуа и Западного Папуа. Об этом свидетельствуют бюджет размером 138,65 трлн рупий ($9,8 млрд).

«Цель состоит в том, чтобы развитие в регионах Папуа и Западное Папуа могло быть более масштабным и равным другим провинциям Индонезии», — заявил Махмуд Матталитти.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании The Body Shop в Индонезии Арьо Видивардхоно призвал парламент страны принять законопроект о ликвидации сексуального насилия.

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