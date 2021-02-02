Москва, , 15:11 — REGNUM Законопроект об отсрочке оплаты недоимки по налогу на имущество внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

В случае неуплаты указанного налога в установленный срок со 2 декабря образуется задолженность, а на сумму неуплаченного налога начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.

Парламентарии предлагают прописать, что на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц пени начисляются за налоговый период 2019 года — начиная с 1 сентября 2021 года.

Мера предлагается в связи с пандемией коронавируса и сложной ситуации в экономике.