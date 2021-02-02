Москва, , 15:16 — REGNUM Российский президент Владимир Путин и лауреаты конкурса «Учитель года» 2 февраля пообщаются по видеосвязи в свободном режиме. Об этом сообщил 2 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2020». Слева — победитель Михаил Гуров Edu.gov.ru

В графике президента, отметил он, встреча с учителями — лауреатами всероссийского конкурса. Она пройдёт в режиме видеоконференции. Конкурс проводится с 1992 года, для учителей он традиционно очень значим.

«Сегодня как раз в свободном режиме Путин пообщается [с лауреатами]», — сказал представитель Кремля и уточнил, что среди них — победитель конкурса этого года, учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Сергей Кравцов назначил победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова своим советником.

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