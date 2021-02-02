Киев, , 15:12 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с предложением к депутатам Верховной рады уволить главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Она заявила об этом 2 февраля во время своего выступления в парламенте, трансляция которого шла на телеканале «Рада».

Нафтогаз Украины

Как считает лидер «Батькивщины», такое решение будет способствовать снижению цен на газ в стране.

«Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку», — сказала она.

При этом Тимошенко подчеркнула, что такое решение будет реальным шагом который, по ее мнению, нужно сделать.

Отметим, Андрей Коболев был назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» весной 2014 года, а затем, осенью того же года, стал главой наблюдательного совета компании.