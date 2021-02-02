Москва, , 15:08 — REGNUM Москва ещё не начала процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Он вступит в силу с момента внесения соответствующего официального уведомления депозитариям договора. Об этом сегодня, 2 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на данный момент не совсем верно говорить о начале процесса выхода России из ДОН.

«Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», — пояснил Лавров.

При этом глава МИД РФ добавил, что Россия может пересмотреть свое решение по выходу из Договора по открытому небу, если со стороны Вашингтона будут предприняты соответствующие шаги.

«Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года власти США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор, вступивший в силу в 2002 году, позволял всем подписавшим его странам осуществлять разведывательные полёты над территорией стран-участниц.

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22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.

15 января в МИД РФ заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

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