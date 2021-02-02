Москва, , 15:04 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал наёмников из Сирии покинуть Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на онлайн-брифинге он заявил, что ОДКБ располагает информацией о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Мы исходим из того, что любые сирийские наемники, боевики должны покинуть эту территорию, прекратить свою деятельность», — сказал Зась.

Он уточнил, что присутствие боевиков незаконных вооруженных формирований непосредственно вблизи границ стран — членов ОДКБ несёт определенные риски для коллективной безопасности членов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 300 боевиков террористических группировок переброшены из Сирии через турецкий город Газиантеп в Азербайджан.

Ранее в МИД РФ заявляли, что переброска в Нагорный Карабах боевиков джихадистских группировок с Ближнего Востока может обернуться возникновением террористического анклава в Закавказье.

Читайте также: МИД России: в Закавказье может возникнуть террористический анклав