Москва, 2 февраля 2021, 15:09 — REGNUM Заместитель главы Росавтодора Роман Новиков назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 2 февраля на официальном портале правовой информации.

Заместитель руководителя Росавтодора Роман Новиков
Заместитель руководителя Росавтодора Роман Новиков
Rosavtodor.gov.ru

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится в документе.

Новикова назначили заместителем руководителя Росавтодора 29 августа 2020 года. Ему были поручены вопросы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием, обеспечением сохранности федеральных автодорог, обеспечением безопасности дорожного движения на этих дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель Росавтодора Андрей Костюк в январе был назначен первым заместителем министра транспорта РФ.