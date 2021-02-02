Элиста, , 14:58 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калмыкию пообещал оказать помощь пострадавшим от взрыва газа жителям Элисты.

«Мы будем решать [жилищный] вопрос. Сейчас приедем, поговорим с жителями. Я надеюсь, что найдем способ. Мы эту ситуацию не оставим», — цитирует премьер-министра РФ РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года в администрации Элисты заявили о строительстве нового девятиэтажного дома для пострадавших. Проект прошёл госэкспертизу, территория подготовлена для строительных работ. Однако без помощи федеральных властей региону не обойтись.

Хлопок газа произошёл поздним вечером 26 февраля 2020 года во втором микрорайоне Элисты. В результате пострадал один человек. Из здания были эвакуированы 120 жителей дома. Многоквартирный дом признан непригодным для проживания.

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