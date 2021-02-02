Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Заявления всех оппозиционных депутатов парламента Грузии об отказе от своих полномочий не были удовлетворены в ходе голосования на пленарном заседании парламента 2 февраля. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, голосование проходило 51 раз, по каждому заявлению. Во всех случаях большинство депутатов проголосовали против лишения членов оппозиционных партий мест в парламенте.

«Мы дали этим депутатам еще одну возможность проявить уважение к воле своих сторонников, две трети из которых, как показали недавние социологические опросы, выступают за то, чтобы их партии вошли в парламент», — заявил после голосования председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий.

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