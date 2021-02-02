Москва, , 14:43 — REGNUM Правительство России изучит, какую помощь можно оказать Калмыкии для того, чтобы завершить работы по обеспечению питьевой водой районы республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.

«Построили сейчас водопровод, который невозможно запустить в эксплуатацию. Выделение этих средств при отсутствии эффективности — главная беда и Калмыкии, которая, к сожалению, происходит», — заявил Мишустин.

Строительство Ики-Бурульского водопровода протяженностью 195 км с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод велось в 2006—2015 годах. Предполагалось, что объект обеспечит водоснабжением Приютненский и Ики-Бурульского районы Калмыкии, а также станет резервным источником воды для Элисты.

Однако в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен.

По словам председателя правительства, показатель оснащённости питьевой воды в Калмыкии составляет 74% — самый низкий в стране.

«Это очень грустно, что довели до такой ситуации… До того, как мы окончательно поймём, какие средства необходимы для выделения из федерального бюджета, необходимо сделать очень серьёзные изыскания», — подчеркнул премьер-министр.

«Надо серьёзно изучить ситуацию. Решение мы приняли сейчас — 4,2 млн рублей выделены, чтобы ответить на вопрос, как необходимо организовать работу, чтобы Калмыкия была обеспечена питьевой водой. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос. Главное, чтобы не получилось как раньше: когда деньги выделены, а (результата нет)», — указал Мишустин.