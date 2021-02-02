Москва, 2 февраля 2021, 14:28 — REGNUM Москва рассчитывает, что в ходе своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Швеция будет способствовать возвращению доверия в ОБСЕ. Об этом сегодня, 2 февраля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия будет «всячески способствовать такому подходу».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил о готовности России проработать с шведской стороной, председательствующей в настоящее время в ОБСЕ, пути повышения эффективности Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.