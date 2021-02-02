Москва, , 14:28 — REGNUM Москва рассчитывает, что в ходе своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Швеция будет способствовать возвращению доверия в ОБСЕ. Об этом сегодня, 2 февраля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также: Лавров призвал «вдохнуть новую жизнь» в ОБСЕ

«Мы надеемся, что в нынешней непростой ситуации, которая в Европе сложилась, шведское председательство в ОБСЕ будет руководствоваться взвешенным, объективным подходом, способствовать восстановлению доверия на нашем общем пространстве», — сказал российский министр.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия будет «всячески способствовать такому подходу».

Ранее по теме: Россия предложила Швеции повысить эффективность ОБСЕ

«У нас общее мнение, что ОБСЕ в силу широкого географического охвата, всеобъемлющего подхода к безопасности во всех её изменениях, в силу правила консенсуса в полной мере сохраняет свою значимость и может играть более весомую роль в европейских и в евроатлантических делах», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил о готовности России проработать с шведской стороной, председательствующей в настоящее время в ОБСЕ, пути повышения эффективности Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.