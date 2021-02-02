Кишинёв, , 14:28 — REGNUM Новый законопроект о функционировании языков намерена выдвинуть Соцпартия Молдавии на рассмотрение парламента страны. Документ обозначит особый статус русского языка, заявил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча 2 февраля в ходе брифинга.

Этот документ парламент рассмотрит в феврале. Очевидно, отметил Батрынча, что парламент его утвердит. В законопроекте предусмотрен в числе прочего ясный статус для русского языка, которым пользуется значительная часть общества.

Вице-спикер добавил, что Соцпартия планирует консультации экспертами, представителями национальных меньшинств и бывшими членами Конституционного суда Молдавии. Их предложения примут во внимание авторы финальной версии законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, определявший русский язык как средство межнационального общения на территории страны. В декабре 2020 года парламент принял новый закон о функционировании языков, вернув русскому языку особый статус, однако в январе КС признал документ не соответствующим конституции.

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